Dans la solitude des champs de coton – Théâtre Brest, 10 mai 2022, Brest.

Dans la solitude des champs de coton – Théâtre Brest

2022-05-10 – 2022-05-12

Brest Finistère

Deux étrangers – un dealeur et un client – se croisent dans un coin oublié par les lumières de la ville. Chacun cherche à dominer l’autre et, dans leurs rapports de force et de désir, la proie n’est pas forcément celle qu’on croit… Roland Auzet bouscule un monument du répertoire contemporain, en abattant la frontière entre scène et salle. Il confie aussi les deux rôles (masculins) à Anne Alvaro et Audrey Bonnet. Renversantes d’intensité, elles se mêlent au public pour une performance déambulatoire dans l’espace urbain. Grâce à un casque audio, le spectateur plonge dans la fulgurance d’un texte ciselé entre gouaille de bitume et imparfait du subjonctif. Une expérience qui sublime le long poème en prose de Koltès.

Mardi 10 Mai 20h30

Mercredi 11 Mai 19h30

Jeudi 12 19h30

Durée 1h15.

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/DANS-LA-SOLITUDE-DES-CHAMPS-DE-COTON.html

Deux étrangers – un dealeur et un client – se croisent dans un coin oublié par les lumières de la ville. Chacun cherche à dominer l’autre et, dans leurs rapports de force et de désir, la proie n’est pas forcément celle qu’on croit… Roland Auzet bouscule un monument du répertoire contemporain, en abattant la frontière entre scène et salle. Il confie aussi les deux rôles (masculins) à Anne Alvaro et Audrey Bonnet. Renversantes d’intensité, elles se mêlent au public pour une performance déambulatoire dans l’espace urbain. Grâce à un casque audio, le spectateur plonge dans la fulgurance d’un texte ciselé entre gouaille de bitume et imparfait du subjonctif. Une expérience qui sublime le long poème en prose de Koltès.

Mardi 10 Mai 20h30

Mercredi 11 Mai 19h30

Jeudi 12 19h30

Durée 1h15.

Brest

dernière mise à jour : 2021-10-21 par