« Dans la solitude des champs de coton » Eric Durand – Collectif Décomposé Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

« Dans la solitude des champs de coton » Eric Durand – Collectif Décomposé Luz-Saint-Sauveur, 10 mars 2023, Luz-Saint-Sauveur . « Dans la solitude des champs de coton » Eric Durand – Collectif Décomposé 24, place Saint Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR Maison du Parc National et de la Vallée Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément

2023-03-10 20:30:00 – 2023-03-10

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrénées Pièce de Bernard-Marie Koltès (1948-1989), un des plus célèbres auteurs de théâtre du XXe siècle, narre la rencontre entre un dealer et un client dans une ville, au fil d’une nuit pleine de mystères. Chacun est lié à l’autre par la dépendance. Entre eux s’engage un combat « entre chien et chat », de mots, de pensées, de nerfs, qui précède l’affrontement physique. Dans ce texte flamboyant, l’auteur magnifie le marchandage commercial en déclinant de façon métaphorique de multiples variations sur le désir. Un spectacle à la fois intense, profond et accessible, où la condition humaine faite de vitalité, de hargne, d’attraction et de rejet se dévoile avec force et beauté. Spectacle programmé en collaboration avec le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées. > A partir de 16 ans.

> Tarifs : 8€ / 6€ (Réduit) ot@luz.org +33 5 62 92 38 38 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Maison du Parc National et de la Vallée Adresse Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Maison du Parc National et de la Vallée Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luz-saint-sauveur/

« Dans la solitude des champs de coton » Eric Durand – Collectif Décomposé Luz-Saint-Sauveur 2023-03-10 was last modified: by « Dans la solitude des champs de coton » Eric Durand – Collectif Décomposé Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Maison du Parc National et de la Vallée 10 mars 2023 24 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur place Saint Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR Maison du parc national et de la vallée Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées