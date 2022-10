Dans la solitude des champs de coton 100 ECS, 14 octobre 2022, Paris.

Le lundi 24 octobre 2022

de 20h00 à 21h30

Le samedi 22 octobre 2022

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 20 octobre 2022

de 20h00 à 21h30

. payant Plein: 14€ Réduit (demandeur d’emploi, +65ans, pass culture du 12ème): 12€ Adhérent du 100ecs et -25ans : 10€

Au-delà de la puissance poétique et énigmatique du texte métaphysique de Bernard-Marie Koltès, «Dans la solitude des champs de coton» est une œuvre vivante et vibrante.

Parce qu’elle parle de désir et que le désir, par essence, est vivant et vibrant. Ce désir jamais défini mais omniprésent, objet de négociation entre le dealer et le client. Un désir-marchandise qui suscite et exacerbe le désir et les tensions entre les deux personnages «tous deux possédant le désir et l’objet du désir».

Mise en scène : Alexandre Tchobanoff

Assistante à la mise en scène : Prisca Lona

Avec Prisca Lona et Hippolyte Broud

Production : Le Théâtre De Demain

Rencontre avec Emmanuel Wallon le jeudi 20 octobre 2022 après la représentation.

100 ECS 100, rue de Charenton 75012 Paris

Contact : https://100ecs.fr/dans-la-solitude-des-champs-de-coton/ 0146288094 accueil@100ecs.paris https://www.billetweb.fr/dans-la-solitude-des-champs-de-cotons

Le Théâtre De Demain