« Dans la Seine. Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours » à la Crypte archéologique Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Du mercredi 31 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Plein tarif : 9 €

Tarif réduit : 7 €

Gratuit pour les moins de 18 ans

Au cœur des vestiges de la Crypte archéologique, l’exposition dresse un portrait de la Seine parisienne à partir d’une série d’objets recueillis dans son lit ou sur ses berges.

Ces objets, issus de recherches ou de collectes, rappellent les interactions entre l’homme et le fleuve. Illustrée par une iconographie variée ainsi que par des restitutions numériques, l’exposition réunit plusieurs chercheurs en archéologie et rassemble près de 150 objets recueillis dans la Seine, dont chacun raconte Paris.

De la Préhistoire à nos jours

Le fleuve qui a façonné Paris depuis les premières installations humaines a reçu quantité d’objets tombés, jetés, perdus, ou déplacés par les courants. Tous témoignent de l’histoire de la Seine, de son évolution, de ses aménagements et de ses paysages, mais aussi de ses populations successives, leurs modes de vie, leurs croyances ou leurs combats. Présentées de manière chronologique, ces découvertes sont aussi l’occasion d’expliquer les méthodes scientifiques utilisées dans l’interprétation et la datation des vestiges et des objets archéologiques.

L’exposition témoigne d’abord des installations humaines de l’époque préhistorique, sur les berges du fleuve, puis dans l’Antiquité, le temps de ses premiers aménagements réalisés par les Romains. Les périodes médiévale et moderne recueillent des armes, des ex-voto mais aussi des déchets. Aujourd’hui encore, des découvertes fortuites livrent des armes et fragments d’architecture. L’exposition explore aussi la Seine en amont et en aval de Paris, avec l’évocation de ses sources en Bourgogne, d’une pêcherie antique dans l’Aube, et d’un site paléolithique à Clichy-la Garenne.

Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris

Contact : https://www.crypte.paris.fr/fr/home https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/content

Joséphine Brueder / Ville de Paris Crypte archéologique de l’île de la Cité.