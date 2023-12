Spectacle La Potion de Petram Dans la salle des Fêtes Loretz-d’Argenton, 16 décembre 2023, Loretz-d'Argenton.

Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:30:00

fin : 2023-12-16

Venez vous émerveiller devant « La potion de Petram », un conte médiéval fantastique pour petits et grands. Retrouvez l’histoire de Dalwin, jeune magicien en herbe, victime d’une terrible malédiction. Son seul espoir serait de rencontrer le grand maître sorcier Balranar. Cependant, on dit de ce dernier qu’il est aussi puissant que terrifiant ! Mais Dalwin, pourtant si peureux, n’a d’autres choix que de soliciter son aide. Balranar acceptera t’il d’aider gracieusement ce novice ?

Une chose est sûre, seul le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette de l’unique remède : La potion de Petram !

Les profits de cette soirée seront reversés pour des projets pédagogiques de l’école. Ouverture des portes à 18h30. Buvette et douceurs à grignoter sur place accompagnés de tours de magie.

Dans la salle des Fêtes Rue Pichault de la Martinière

Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-10 par Maison du Thouarsais