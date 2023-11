Marché de Noël Dans la Salle de Quartier Marcellus, 3 décembre 2023, Marcellus.

Marcellus,Lot-et-Garonne

L’APE de Marcellus-Gaujac vous donne rendez-vous dans la salle de quartier à Marcellus pour leur marché de Noël.

– Ateliers créatifs enfants (gratuits) – Le Père-Noël sera présent à 11h30 et à 15h30..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Dans la Salle de Quartier

Marcellus 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The APE de Marcellus-Gaujac invites you to their Christmas market in the Salle de quartier in Marcellus.

– Creative workshops for children (free) – Santa Claus will be present at 11.30am and 3.30pm.

El APE de Marcellus-Gaujac le invita a su mercado navideño en el ayuntamiento de Marcellus.

– Talleres creativos para niños (gratuitos) – Papá Noel estará presente a las 11.30 h y a las 15.30 h.

Die EV von Marcellus-Gaujac lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt in den Gemeindesaal in Marcellus ein.

– Kreative Kinderworkshops (kostenlos) – Der Weihnachtsmann wird um 11:30 Uhr und um 15:30 Uhr anwesend sein.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Val de Garonne