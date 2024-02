« DANS LA RUE », PARCOURS STREET ART Bibliothèque Au Puits du Livre Puceul, samedi 6 avril 2024.

« DANS LA RUE », PARCOURS STREET ART Bibliothèque Au Puits du Livre Puceul Loire-Atlantique

Avec les artistes du collectif 100 Pression dans le cadre de la réalisation d’une fresque collective à Puceul

Venez participer à la création de graffs à la bombe avec l’aide des artistes du collectif 100 Pression, pour réaliser une fresque collective sur la commune d’Abbaretz !

Actif et reconnu depuis plus de quinze ans à Nantes, le Collectif 100 Pression se compose d’artistes travaillant dans le domaine du graffiti et du street art. Il propose des décorations murales, la création d’expositions, des ateliers participatifs…

Les artistes du collectif interviennent sur le territoire de la Communauté de communes de Nozay depuis près de deux ans pour créer, avec les habitants, une fresque dans chaque commune.

Atelier 1 · Rencontre avec les artistes, découverte de la pratique du street art et travail autour de la maquette de la fresque

Samedi 6 avril · 10h30-12h30 · Puceul (lieu à venir)

Atelier 2 · Réalisation de la fresque

Date à venir

A partir de 10 ans

Gratuit

Inscription obligatoire en ligne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Bibliothèque Au Puits du Livre 1 Route des Gremets

Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@cc-nozay.fr

L’événement « DANS LA RUE », PARCOURS STREET ART Puceul a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire