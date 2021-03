Dans la rue des créateurs – JEMA 2021, 9 avril 2021-9 avril 2021, Alès.

Durant ces deux journée dédiées aux métiers d’art, les boutiques de créateurs de la rue Beauteville vous invitent à découvrir différents savoir-faire à travers des démonstrations et des rencontres de passionnés. Gard’robe est un collectif d’une vingtaine de créateurs : corsets et corselets, bijoux, mobiliers, luminaires, peintures, coutures. Une plasticienne vient également de rejoindre l’équipe. Ici, tout est unique et « fait main » dans la région.Pour les contacter :Tél. : 06 20 34 67 06 https://www.facebook.com/GARDrobeCREATEURS AD LIB est une boutique en mouvement qui regroupe près d’une cinquantaine de créateurs créatifs, contemporains ou décalés. Il y en a pour tous les goûts. Les pièces proposées sont uniques ou en série limitée. Pour les contacter :Tél. : 06 28 65 32 66 https://www.facebook.com/adlibalescreateurs Infos Pratiques :-Vendredi 9 et Samedi 10 Avril-Visite Gratuites

contact@cevenens-tourisme.pro +33 4 66 52 32 15

