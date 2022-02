Dans la roue de la petite reine Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dans la roue de la petite reine Maison des Hommes et des Techniques (MHT), 10 février 2022, Nantes. Exposition du 9 au 18 février 2020 : lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Exposition. L'association le CIEL (Conservatoire industriel de l'estuaire de la Loire) a décidé de se pencher sur l'histoire d'une spécialité nantaise longtemps oubliée, celle de la fabrication de cycles. De nombreuses marques aujourd'hui disparues comme Stella, Aumon ou Phébus ont fait la renommée de la « petite reine » nantaise. C'est notamment par les courses cyclistes que les cycles vont connaître une certaine popularité : dès sa première édition, le Tour de France passe par Nantes et des coureurs cyclistes locaux se font un nom comme Lucien Mazan dit « Petit Breton ». C'est toute cette histoire d'une industrie nantaise du vélo que le CIEL a fait revivre à travers cette exposition initialement proposée dans le cadre des Journées du Patrimoine 2021 et que la Maison des Hommes et des techniques vous propose de (re)découvrir en partie.

