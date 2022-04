Dans la peau d’une restauratrice de tableaux Courzieu Courzieu Catégories d’évènement: Courzieu

Courzieu Rhône Courzieu Rhône EUR 4.5 4.5 Charlyne ouvrira les portes de son atelier «raconte-moi-une-histoire» : l’historique et mise en pratique permettront de comprendre les étapes de ce travail artisanal à l’épreuve du temps (dévernissage, fabrication de peinture à la tempera). +33 4 74 01 48 87 http://www.arbresletourisme.fr/ Courzieu

