Dans la peau d’une paysanne herboriste Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset, dimanche 28 avril 2024.

Jeu au jardin médicinal et visite du séchoir, travail des sens et de la connexion au végétal, cueillette sauvage, partage de savoir et mise au séchoir, chacun repart avec sa tisane 60 €/pers, place limitées, repas partagé, sur réservation 06 47 63 30 59 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Les Duellas Ferme biologique du Duellas

Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

