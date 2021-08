Ludon-Médoc Ludon-Médoc Gironde, Ludon-Médoc Dans la peau d’un vigneron au château Paloumey Ludon-Médoc Ludon-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Ludon-Médoc

Dans la peau d’un vigneron au château Paloumey Ludon-Médoc, 17 octobre 2021, Ludon-Médoc. Dans la peau d’un vigneron au château Paloumey 2021-10-17 – 2021-10-17

Ludon-Médoc Gironde Ludon-Médoc Devenez vigneron le temps d’une journée au Château Paloumey ! Que se passe-t-il dans la fraîcheur de nos chais une fois les raisins vendangés ? Pendant cette journée, l’équipe de notre propriété familiale vous fera découvrir les enjeux de la vinification. Vous dégusterez nos différents cépages directement depuis les cuves : une expérience unique et très ludique ! Enfin, car les vendanges et les fermentations ça creuse, nous vous proposerons de découvrir les produits de terroirs préparés avec nos moûts de raisin par un chef local ! Devenez vigneron le temps d’une journée au Château Paloumey ! Que se passe-t-il dans la fraîcheur de nos chais une fois les raisins vendangés ? Pendant cette journée, l’équipe de notre propriété familiale vous fera découvrir les enjeux de la vinification. Vous dégusterez nos différents cépages directement depuis les cuves : une expérience unique et très ludique ! Enfin, car les vendanges et les fermentations ça creuse, nous vous proposerons de découvrir les produits de terroirs préparés avec nos moûts de raisin par un chef local ! +33 5 57 88 00 66 Devenez vigneron le temps d’une journée au Château Paloumey ! Que se passe-t-il dans la fraîcheur de nos chais une fois les raisins vendangés ? Pendant cette journée, l’équipe de notre propriété familiale vous fera découvrir les enjeux de la vinification. Vous dégusterez nos différents cépages directement depuis les cuves : une expérience unique et très ludique ! Enfin, car les vendanges et les fermentations ça creuse, nous vous proposerons de découvrir les produits de terroirs préparés avec nos moûts de raisin par un chef local ! @chateaupaloumey dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Ludon-Médoc Autres Lieu Ludon-Médoc Adresse Ville Ludon-Médoc lieuville 44.98535#-0.63212