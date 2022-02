Dans la peau d’un reptile Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Muséum d'histoire naturelle, le vendredi 18 février à 14:00

Savez-vous que les reptiles grandissent toute leur vie? Mais quels sont leurs secrets? Comment leur peau s’adapte-t-elle? Cet atelier répondra à toutes ces questions et approfondira vos connaissances générales sur les reptiles. Venez satisfaire votre curiosité et soyez prêts à laisser votre créativité s’exprimer. Avec Matthieu du [Bioparc de Genève](https://bioparc-geneve.ch/) En lien avec l’exposition temporaire [« La peau est un paysage »](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/expositions-temporaires/la-peau-est-un-paysage/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/dans-la-peau-dun-reptile/)

Muséum d'histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève

