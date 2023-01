Dans la peau d’un ornitho Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’Évènement: Landes

2023-02-04 09:30:00 – 2023-02-04 12:00:00

Landes Moliets-et-Maa Agir pour les zones humides, c’est agir pour la nature et les humains », Journée mondiale des Zones humides 2023.

Participer au comptage des oiseaux marins et côtiers le temps d’une matinée à l’embouchure du Courant d’Huchet.

Au cours de cette matinée, laissez-vous guider pour apprendre à observer et identifier quelques « oiseaux de mer ». Cette animation est gratuite. Inscriptions obligatoires car places limitées au 05 58 48 73 91 ou par mail à accueil.rnhuchet@orange.fr. (Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des jumelles si possible) Participer au comptage des oiseaux marins et côtiers le temps d’une matinée à l’embouchure du Courant d’Huchet. Cette animation est gratuite. Inscriptions obligatoires car places limitées au 05 58 48 73 91 ou par mail à accueil.rnhuchet@orange.fr. (Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des +33 5 58 48 73 91 Réserve naturelle du courant d’Huchet Réserve naturelle Huchet

