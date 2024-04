Dans la peau … d’un naturaliste Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire, mardi 6 août 2024.

Tour à tour explorateur, cartographe et naturaliste, découvrez et inventoriez la faune et la flore des bords de Loire comme pourraient le faire de véritables naturalistes.

En partenariat avec l’Office de Tourisme Bourgogne Cœur de Loire. 2 2 EUR.

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

