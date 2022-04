Dans la peau d’un matelot de Fécamp à Etretat Fécamp, 10 août 2022, Fécamp.

Dans la peau d’un matelot de Fécamp à Etretat Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp Fécamp

2022-08-10 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-10 19:00:00 19:00:00 Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp

Fécamp Seine-Maritime

« Sur le pont, moussaillons ! » Mettez le cap sur Étretat, admirez ses célèbres portes et son aiguille creuse, repère d’Arsène Lupin. Hissez la grand-voile et apprenez tout sur la navigation à l’ancienne grâce aux explications du Capitaine Astérix et de son équipage. Découvrez la côte et ces deux anciens bateaux de pêche, le Milpat ou la Tante Fine, pendant cette balade de 4h.

Tout public – Durée : 4h

Réservation obligatoire

Tarifs : 49€/adulte, 28€/6-14 ans, gratuit de 0 à 5 ans.

Conditions des tarifs réduits (45€/adulte, 25€/6-14 ans) disponibles auprès de l’Office de Tourisme.

« Sur le pont, moussaillons ! » Mettez le cap sur Étretat, admirez ses célèbres portes et son aiguille creuse, repère d’Arsène Lupin. Hissez la grand-voile et apprenez tout sur la navigation à l’ancienne grâce aux explications du Capitaine Astérix…

billet@fecamptourisme.com +33 2 35 28 84 61 http://www.fecamptourisme.com/category/mes-loisirs/nautisme/

« Sur le pont, moussaillons ! » Mettez le cap sur Étretat, admirez ses célèbres portes et son aiguille creuse, repère d’Arsène Lupin. Hissez la grand-voile et apprenez tout sur la navigation à l’ancienne grâce aux explications du Capitaine Astérix et de son équipage. Découvrez la côte et ces deux anciens bateaux de pêche, le Milpat ou la Tante Fine, pendant cette balade de 4h.

Tout public – Durée : 4h

Réservation obligatoire

Tarifs : 49€/adulte, 28€/6-14 ans, gratuit de 0 à 5 ans.

Conditions des tarifs réduits (45€/adulte, 25€/6-14 ans) disponibles auprès de l’Office de Tourisme.

Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp Fécamp

dernière mise à jour : 2022-02-17 par