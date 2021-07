Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Dans la peau d’un matelot de Fécamp à Etretat Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Dans la peau d’un matelot de Fécamp à Etretat Fécamp, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Fécamp. Dans la peau d’un matelot de Fécamp à Etretat 2021-07-03 11:00:00 – 2021-07-03 15:00:00 Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp

Fécamp Seine-Maritime « Sur le pont, moussaillons ! » Le capitaine Astérix a besoin de solides matelots pour hisser la grand-voile et mettre le cap sur Etretat, ses portes et son aiguille creuse, repère d’Arsène Lupin. Au cours de votre balade sur le Mil’ Pat’ ou la Tante Fine, l’histoire de ces deux vieux gréements, anciens bateaux de pêche, vous sera contée. Tout public – Durée : 4h

Réservation obligatoire

Tarifs : 49€/adulte, 28€/6-14 ans, gratuit de 0 à 5 ans.

Conditions des tarifs réduits (45€/adulte, 25€/6-14 ans) disponibles auprès de l’Office de Tourisme. « Sur le pont, moussaillons ! » Le capitaine Astérix a besoin de solides matelots pour hisser la grand-voile et mettre le cap sur Etretat, ses portes et son aiguille creuse, repère d’Arsène Lupin. Au cours de votre balade sur le Mil’ Pat’ ou la… billet@fecamptourisme.com +33 2 35 28 84 61 http://www.fecamptourisme.com/category/mes-loisirs/nautisme/ « Sur le pont, moussaillons ! » Le capitaine Astérix a besoin de solides matelots pour hisser la grand-voile et mettre le cap sur Etretat, ses portes et son aiguille creuse, repère d’Arsène Lupin. Au cours de votre balade sur le Mil’ Pat’ ou la Tante Fine, l’histoire de ces deux vieux gréements, anciens bateaux de pêche, vous sera contée. Tout public – Durée : 4h

Réservation obligatoire

Tarifs : 49€/adulte, 28€/6-14 ans, gratuit de 0 à 5 ans.

Conditions des tarifs réduits (45€/adulte, 25€/6-14 ans) disponibles auprès de l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Fécamp Adresse Quai Sadi Carnot Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp Ville Fécamp lieuville 49.76051#0.37323