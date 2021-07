Agde Réserve naturelle nationale du Bagnas Agde, Hérault Dans la peau d’un gestionnaire Réserve naturelle nationale du Bagnas Agde Catégories d’évènement: Agde

le samedi 18 septembre à 09:00 Limité à 20 personnes

Venez profiter de cette visite guidée au coeur de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas pour vous glisser dans la peau d’un gestionnaire et découvrir les secrets de cet espace naturel préservé. Réserve naturelle nationale du Bagnas Domaine du grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde Agde Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

