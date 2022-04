Dans la peau d’un fermier durant une journée ! Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry La Grand-Croix Catégories d’évènement: La Grand-Croix

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, le mercredi 13 avril à 14:30

C’est le printemps ! **Grâce à l’application Fiete Farm, viens passer une journée à la ferme : il te faudra conduire un tracteur, t’occuper des animaux, planter des carottes, tondre les moutons et couper du bois comme un vrai fermier…et tu ne seras pas au bout de tes surprises !** Atelier numérique jeunesse sur tablette. A partir de 6 ans. **Le mercredi 13 avril 2022 de 14:30 à 15:30** Condition d’accès Gratuit / sur réservation Public Enfant Lieu La Grand’Croix Source: [https://www.mediathequespaysdugier.org/animations/programmation/757-dans-la-peau-d-un-fermier](https://www.mediathequespaysdugier.org/animations/programmation/757-dans-la-peau-d-un-fermier)

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 2 rue Louis Pasteur 42320 La Grand'Croix La Grand-Croix Loire

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T15:30:00

