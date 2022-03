Dans la peau d’un conservateur Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Qui n’a jamais rêvé de visiter les coulisses d’un musée, ses réserves ? Vous connaissez peut-être déjà la face visible du musée de la Loire : des peintures, des sculptures, des gravures, des céramiques, des outils, des maquettes… méticuleusement mis en lumière dans les salles aux cimaises, dans des vitrines ou sur des socles… Ne vous-êtes-vous pas déjà demandé ce qu’il se passait derrière le décor ? Le musée de la Loire vous offre une opportunité exceptionnelle de plonger quelques instants dans cet univers caché du grand public ! Venez découvrir nos réserves et les missions scientifiques et techniques qui incombent à tout détenteur de collections patrimoniales publiques dans un musée de France ! Vous vous familiariserez alors par exemple avec le parcours d’un objet d’art de son acquisition jusqu’à son exposition, vous rencontrerez les acteurs qui œuvrent en coulisses, vous aurez la possibilité de feuilleter notre inventaire, de vous initier au constat d’état, à la manipulation, au stockage ou au marquage…, vous vous placerez en quelque sorte, le temps d’une visite inédite, dans la peau d’un conservateur !

Payant Adultes : 3,5 €Gratuit pour les – de 18 ans obligatoirement accompagnés Places limitées – minimum 2 personnes Réservation obligatoire auprès du musée au 03 86 26 71 02 ou de l’Office du Tourisme au 03 86 28 11 85

2022-07-12T15:00:00 2022-07-12T17:00:00;2022-08-23T15:00:00 2022-08-23T17:00:00

