Dans la peau d’un conservateur Les fruits dans les collections Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, mardi 20 août 2024.

Qui n’a jamais rêvé de visiter les coulisses d’un musée, ses réserves ?

Vous connaissez peut-être déjà la face visible du musée de la Loire des peintures, des sculptures, des gravures, des céramiques, des outils, des maquettes… minutieusement mis en scène sur les murs, dans des vitrines. Ne vous-êtes-vous pas déjà demandé ce qu’il se passait derrière le décor ?

Alors que le musée poursuit son second récolement décennal, qui vise à vérifier la présence et l’état des collections, il vous offre l’opportunité exceptionnelle de vous glisser quelques instants dans la peau d’un conservateur. Vous pourrez ainsi suivre l’avancée de ce chantier hors norme qui incombe tous les 10 ans aux musées labellisés Musée de France et qui se déroule d’ordinaire dans les coulisses, à l’abri des regards.

Si l’année dernière nous avions abordé cette découverte privilégiée par domaines artistiques, nous vous proposons en 2024 d’accéder aux œuvres de manière thématique, ce mois-ci les fruits dans les collections. Vous aurez ainsi l’occasion de partir à leur recherche et de découvrir des objets d’une très grande diversité, rarement montrés au public car conservés dans le secret des réserves.

Cette visite sera suivie d’un atelier durant lequel vous aurez la possibilité individuellement de prendre en main le récolement d’une œuvre d’art parmi une sélection. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 15:00:00

fin : 2024-08-20 17:30:00

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

