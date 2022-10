Dans la peau d’un chasseur préhistorique : la visite-atelier

2022-10-25 – 2022-10-25 2 2 EUR Comment les hommes préhistoriques chassaient à Solutré ? Précipitaient-ils les chevaux du haut de la Roche ? Pour le savoir venez suivre cette visite atelier au cours de laquelle vous apprendrez les techniques de chasse utilisées à Solutré ainsi que les animaux qui faisaient partie de leurs menus. On compte sur vous ensuite pour nourrir la tribu en vous initiant au tir au propulseur ! dernière mise à jour : 2022-10-06 par

