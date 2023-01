Dans la peau d’un bibliothécaire Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Dans la peau d’un bibliothécaire Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 16h00 à 17h30

. gratuit

La bibliothèque est fermée au public… c’est le moment des réparations, de l’équipement, de la saisie, de l’encodage… Vous voulez en savoir plus ? Venez-vous mettre dans la peau d’un bibliothécaire. Accueil bilingue LSF/FR Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©bibliothèque Louise Walser-Gaillard playmobils réparant des livres

