Dans la peau d’un astronaute ! Tours, 3 août 2022, Tours.

Dans la peau d’un astronaute ! Tours

2022-08-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-03 16:30:00 16:30:00

Tours 37200

2 EUR L’astronaute Thomas Pesquet a terminé son séjour de 6 mois dans l’espace en devenant le premier Commandant Français de la Station Spatiale Internationale (ISS) : une belle occasion de s’intéresser à cet univers qui fascine petits et grands.

Savez-vous où se trouve l’ISS ? Ce que signifie être en orbite ? Que font les astronautes et comment vivent-ils en impesanteur ?

Venez-vous mettre directement dans la peau des astronautes, à travers des expériences scientifiques simples ou des activités ludiques en tout genre, qui vous permettront de mieux comprendre les conditions de vie et de travail des astronautes dans l’espace.

A partir de 9 ans

Animé par ArboréSciences

Venez-vous mettre directement dans la peau des astronautes, à travers des expériences scientifiques simples ou des activités ludiques en tout genre, qui vous permettront de mieux comprendre les conditions de vie et de travail des astronautes dans l’espace.

A partir de 9 ans

Animé par ArboréSciences

gloriette-animations@tours-metropole.fr +33 2 47 21 63 79

L’astronaute Thomas Pesquet a terminé son séjour de 6 mois dans l’espace en devenant le premier Commandant Français de la Station Spatiale Internationale (ISS) : une belle occasion de s’intéresser à cet univers qui fascine petits et grands.

Savez-vous où se trouve l’ISS ? Ce que signifie être en orbite ? Que font les astronautes et comment vivent-ils en impesanteur ?

Venez-vous mettre directement dans la peau des astronautes, à travers des expériences scientifiques simples ou des activités ludiques en tout genre, qui vous permettront de mieux comprendre les conditions de vie et de travail des astronautes dans l’espace.

A partir de 9 ans

Animé par ArboréSciences

Terre du Ciel

Tours

dernière mise à jour : 2022-06-02 par