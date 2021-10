Antibes Casemates Alpes-Maritimes, Antibes Dans la peau d’un architecte Casemates Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Dans la peau d’un architecte Casemates, 16 octobre 2021, Antibes. Dans la peau d’un architecte

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Casemates

Qu’est-ce qu’un espace public? Qu’est-ce que signifie “privé”? Où se situe la limite entre les deux? En explorant les espaces de vie quotidiens, chacun cherche une réponse et se questionne sur ce qu’il peut partager avec les autres. A l’aide de maquettes, les participants expérimentent comment une action, à priori individuelle peut avoir une portée collective et dans quelle mesure la qualité de l’espace public peut améliorer leur quotidien.

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Casemates Boulevard d’Aguillon 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

