Brassempouy Landes Brassempouy EUR 4 Durant les vacances scolaires, le PréhistoSite de Brassempouy propose des ateliers pratiques ouverts à tous, pour se mettre dans la peau d’un Cro-Magnon !

Venez reproduire les gestes de l’archéologue et vous initier aux fouilles archéologiques!

+33 5 58 89 21 73

