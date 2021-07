Mulhouse Musée de l'Impression sur Étoffes Haut-Rhin, Mulhouse « Dans la peau du conservateur » Musée de l’Impression sur Étoffes Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musée de l'Impression sur Étoffes, le jeudi 26 août à 14:00

Pour quelques heures, plonge-toi dans la peau d’un conservateur de musée pour découvrir en quoi consiste son travail et celui de ses collègues. C’est grâce à eux que tu peux admirer tous ces beaux tissus dans les vitrines ! Mais avant d’en arriver là, il y a tout un travail d’inventaire, de conditionnement, de photographie… auquel tu pourras t’essayer.Du bleu, du jaune, du rouge, du violet, du brun… La vivacité des couleurs des tissus présentés au Musée de l’impression Sur Étoffes est surprenante, surtout que certains ont plus de 200 ans ! Pars à la découverte des secrets de fabrication de ces colorants pour ensuite créer à ton tour un motif tout en couleur, digne des riches indiennes.

5,50 € adultes / gratuit – de 18 ans

Musée de l'Impression sur Étoffes 14, rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse

2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T16:00:00

