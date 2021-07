Mulhouse Musée de l'Impression sur Étoffes Haut-Rhin, Mulhouse « Dans la peau du conservateur » Musée de l’Impression sur Étoffes Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musée de l’Impression sur Étoffes, le jeudi 29 juillet à 14:00

Pour quelques heures, plonge-toi dans la peau d’un conservateur de musée pour découvrir en quoi consiste son travail et celui de ses collègues. C’est grâce à eux que tu peux admirer tous ces beaux tissus dans les vitrines ! Mais avant d’en arriver là, il y a tout un travail d’inventaire, de conditionnement, de photographie… auquel tu pourras t’essayer.

5,50 € adultes / gratuit – de 18 ans

animation Musée de l’Impression sur Étoffes 14, rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse Mulhouse Rebberg Haut-Rhin

2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T16:00:00

