Dans la peau d’Hemrione Théâtre Brétigny, 15 novembre 2021, Brétigny-sur-Orge.

Dans la peau d’Hemrione

du lundi 15 novembre au vendredi 26 novembre à Théâtre Brétigny

Création 2020 Pièce éducative et participative sur les droits humains texte Laetitia Ajanohun metteur en scène Jean-François Auguste conception et collaboration artistique Morgane Eches Avec Diarietou Keita, Vincent Deslandres, Nantene Traore Après la pièce « La Hchouma » de Brahim Naït-Balk, créé en 2019 avec le soutien de la fondation Amnesty International France, la compagnie For Happy People vous présente Dans la peau d’Hermione. Fanny Niang, choisie par son professeur pour incarner Hermione dans une adaptation lycéenne de Harry Potter se fait harceler dans son lycée. Noire de peau, elle ne correspond pas à l’idée d’Hermione que se font les élèves du lycée. Dans l’adaptation cinématographique, elle était effectivement blanche, mais le livre précise juste qu’elle a les cheveux foncés et les yeux bruns. La mère de Fanny, la mère d’une harceleuse, le professeur, tous les trois exposeront leur point de vue dans un débat participatif. Écrit à partir d’un fait divers réel ayant eu lieu à Londres, Dans la peau d’Hermione nous amènera à savoir si on doit tordre le cou à nos idées reçues afin de faire changer les représentations collectives de nos héroïnes et de nos héros… Écrit à partir d’un fait divers réel ayant eu lieu en Grande Bretagne, Dans la peau d’Hermione nous amène à savoir si on doit tordre le cou à nos idées reçues afin de faire changer les représentations collectives de nos héroïnes et de nos héros… Le spectacle Dans la peau d’Hermione prend la forme d’un procès autour d’une question de discrimination : une situation universelle où la question de la couleur de peau, l’origine ethnique ou la légitimité d’une action peuvent faire débat.

Représentations en lycée et médiathèque en partenariat avec le Théâtre de Brétigny

Cie For Happy People and co – Jean-François Auguste et Morgane Bourhis

Théâtre Brétigny, Brétigny-sur-Orge



