Domaine de la Burthe, le mercredi 28 septembre à 14:00

«Dans la peau des Druides » est un jeu de piste dans lequel les participants sont invités à trouver 10 plantes entrant dans la composition de la potion magique des druides des différents bois où l’activité sera mise en place. Accompagnés d’un carnet de terrain, des anecdotes historiques sur les usages et croyances d’autrefois seront présentés au public. Si les apprentis druides sont efficaces, des surprises sont attendues à la fin du jeu…

Gratuit

Limité à 20 pers. Inscription obligatoire aux accueils de la mairie ou sur le mail agenda21@ville-floirac33.fr En partenariat avec le Conseil Départemental. Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 33270 Floirac Floirac Gironde

2022-09-28T14:00:00 2022-09-28T16:00:00

