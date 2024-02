DANS LA PEAU DE MA FEMME THEATRE VICTOIRE Bordeaux, jeudi 20 juin 2024.

Mettez-vous une seule journée à sa place !Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un voeu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place.Le lendemain, le voeu a été exaucé.Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre. Dans la peau de ma femme est une comédie de moeurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes.Le Saviez-vous?Née à Montpellier en 2016 et traduite en 4 langues, cette comédie connait un succès partout en France et à l’étranger et a déjà réunis plus de 200 000 spectateurs.Avec en alternance, Anne Cazenave ou Mailys Fernandez, Jessica Monpiou ou Marion Rocquet, Roland Todoverto ou Fabrice Chikkaoui, Jérémy Faubet ou Tom PhénixPlacement libre – Bar et Restauration sur place – Ouverture une heure avant le spectacle.

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-06-20 à 20:30

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33