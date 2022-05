DANS LA PEAU DE MA FEMME

DANS LA PEAU DE MA FEMME, 25 juin 2022, . DANS LA PEAU DE MA FEMME

2022-06-25 – 2022-06-25 Ne manquez pas le spectacle « Dans la peau de ma Femme » au théâtre de l’Odéon Montpellier « Et si vous vous mettiez une seule journée à sa place ? »​

Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place. Le lendemain, le vœu a été exaucé. Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred. La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l'autre. « Dans la peau de ma femme » est une comédie de mœurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d'eux-mêmes.

