Voici Dans la peau de la panthère ou Tout ce que vous avez voulu savoir sur la transidentité sans jamais oser le demander… Un changement de peau théâtral où Anne-Gaëlle Duvochel met au service de ce récit singulier ses qualités de comédienne et de conteuse.

Elle ose tout et ne craint ni de nous émouvoir ni de nous faire rire. Comme atout, elle dispose d’un physique hors norme et d’un verbe où se télescopent érudition et doutes, humour et tragédie. Ce personnage et son histoire sont tellement singulières, qu’au-delà du spectacle il s’agit d’une véritable rencontre.

Un bord de scène suivra le spectacle.

Dans le cadre du Printemps du Rire.

Quand un homme ne naît pas femme mais le devient… qu’en dis-tu Simone ?

À partir de 15 ans.

