Rennes Le Diapason - Campus Beaulieu Ille-et-Vilaine, Rennes Dans la Peau de John Malkovich Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Dans la Peau de John Malkovich Le Diapason – Campus Beaulieu, 16 novembre 2021, Rennes. Dans la Peau de John Malkovich

Le Diapason – Campus Beaulieu, le mardi 16 novembre à 20:15

— **Dans la peau de John Malkovich** **Un film réalisé par Spike Jonze en 1999 – diffusé en Blu-Ray** Craig Schwartz est marionnettiste de rue, mais ne parvient pas à vivre de son art. Lotte, son épouse, s’intéresse beaucoup plus à ses animaux qu’à lui. Devant leurs difficultés financières, le jeune homme trouve un emploi au septième étage du building de l’entreprise Lester. En classant des dossiers, Craig découvre une porte dérobée et l’emprunte. Celle-ci le conduit pour quinze minutes à l’intérieur de John Malkovich. Cette prodigieuse découverte va lui permettre de changer de vie. ► Mardi 16 novembre à 20h15 Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre Pass sanitaire obligatoire

Gratuit après adhésion au cinéclub / Pass sanitaire

Séance Cinémaniacs Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:15:00 2021-11-16T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Campus Beaulieu Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes