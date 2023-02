DANS LA PEAU DE CYRANO COMPAGNIE QUI VA PIANO L’AQUEDUC, 17 mars 2023, DARDILLY.

Un spectacle à la date du 2023-03-17 (2023-03-17 au ) 20:30. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Colin est un ado discret, pas très bien dans sa peau et changer de collège ne l’emballe pas vraiment. Il va falloir affornter le regard des autres, regards d’autant plus cruels que Colin est un peu « différent » et inscrit d’office au cours de théâtre. Ce qui est pour lui un véritable supplice dans un premier temps va pourtant changer sa vie. Avec talent et énergie, Nicolas Devort interprète seul tous les personnages de cette histoire et réussit à les incarner et à leur donner vie pour nous raconter ce chemin vers l’acceptation de sa singularité. Un spectacle sensible et drôle, qui parlera à tous, jeunes et moins jeunes, démontrant que le théâtre peut être un formidable levier d’éducation et d’intégration. DANS LA PEAU DE CYRANO COMPAGNIE QUI VA PIANO Nicolas Devort

L’AQUEDUC DARDILLY Chemin de la liasse 69570

