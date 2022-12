DANS LA PEAU DE CYRANO – Cie qui va piano Méru, 7 février 2023, Méru Méru.

DANS LA PEAU DE CYRANO – Cie qui va piano

2023-02-07 20:00:00 – 2023-02-07 21:30:00

5 10 Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence.

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ».

La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Le personnage de Cyrano lui apparaît comme une révélation car Colin se découvre des similitudes avec lui. Le fait d’entrer dans la peau de Cyrano permettra à Colin de s’accepter et se libérer de lui-même.

Un spectacle drôle, émouvant, intelligent et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages haut en couleur.

billetterie@ville-meru.fr +33 3 44 52 35 00 http://www.ville-meru.fr/

