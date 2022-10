Dans la peau de Cyrano

Dans la peau de Cyrano, 7 janvier 2023



2023-01-07 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-07 Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège.

Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout

quand on est «différent». La route est semée d’embûches.

Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur.

Salué par la critique, ce spectacle a été joué plus de 900 fois depuis 2013, et c’est pourtant la première fois qu’il sera dans le département du Lot.

Théâtre tout public par la compagnie Qui Va Piano – Durée 1h20

