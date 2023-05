Dans la pagaille des forfaits mobiles et internet, comment choisir? à la bibliothèque Andrée chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Dans la pagaille des forfaits mobiles et internet, comment choisir? à la bibliothèque Andrée chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 2 juin 2023, Paris. Le vendredi 02 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Vous ne savez plus comment vous y retrouver pour trouver l’offre mobile qui convient le mieux à vos usages ? L’association Kocoya Thinklab propose une série de conseils pour faire le bon choix ! suivie d’une présentation des actions des partenaires associatifs de Seniors connectés 15. Entrée libre, dans la limite des places disponibles Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

© pixabay Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Andrée Chedid Adresse 36, rue Emeriau Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dans la pagaille des forfaits mobiles et internet, comment choisir? à la bibliothèque Andrée chedid Bibliothèque Andrée Chedid 2023-06-02 was last modified: by Dans la pagaille des forfaits mobiles et internet, comment choisir? à la bibliothèque Andrée chedid Bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid 2 juin 2023 Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris

Paris Paris