DANS LA NUIT, LIBERTE ! SPECTACLE SON ET LUMIÈRE Trans-sur-Erdre, samedi 31 août 2024.

DANS LA NUIT, LIBERTE ! SPECTACLE SON ET LUMIÈRE Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

« Spectacle son et lumière mis en scène avec 200 acteurs bénévoles de l’association Transmission. Ce spectacle son et lumière retrace la période des années 40 en Loire-Atlantique, la résistance, la vie locale dans les campagnes rurales, ainsi que la libération par les troupes américaines. »

Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans.

Possibilité de compléter votre soirée avec un dîner « Repas de la libération » animé sous chapiteau (sur réservation uniquement) à 19h.

Groupe acceptés (à partir de 20 personnes) 07 69 24 90 11 ou groupes@danslanuitliberte.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 21:30:00

fin : 2024-08-31 23:00:00

La Harie

Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire tourisme@pays-ancenis.com

