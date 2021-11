Villeurbanne Maison du livre,de l'image et du son Métropole de Lyon, Villeurbanne Dans la nuit fauve Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Dans la nuit fauve Maison du livre,de l’image et du son, 11 février 2022, Villeurbanne. Dans la nuit fauve

du vendredi 11 février 2022 au samedi 16 avril 2022 à Maison du livre, de l'image et du son

Dans la nuit fauve est une exposition collective, rassemblant le travail de cinq jeunes artistes. Vidéo, installation, peinture in situ et jeu à manipuler dialoguent dans une atmosphère aux tons chauds. Ici, la peau est omniprésente, sa texture, son modelé, comme son odeur semblent se répandre dans la rotonde de l’artothèque dessinée par Mario Botta. Vernissage le jeudi 10 février à 19h. Une exposition collective, rassemblant le travail de cinq jeunes artistes. Vidéo, installation, peinture in situ et jeu à manipuler dialoguent dans une atmosphère aux tons chauds. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T19:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00

