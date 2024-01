Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine à Bordeaux Dans la métropole Bordeaux, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine à Bordeaux Les Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine seront de retour à Bordeaux le week-end du 21 et 22 septembre 2024 ! 21 et 22 septembre Dans la métropole Tarifs selon structure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-21T10:00:00+02:00 – 2024-09-21T20:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T10:00:00+02:00 – 2024-09-22T20:00:00+02:00

Un événement international

Et si vous profitiez des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine pour plonger dans les coulisses de nos plus beaux monuments et suivre nos guides pour une immersion dans le passé passionnant de la ville de Bordeaux ? Insolites et surprenantes, les visites thématiques imaginées par nos guides, vous dévoilent les coins et anecdotes méconnus du patrimoine bordelais.

Découvrir le programme 2024

Entre amis, en amoureux, en famille ou solo, venez piocher dans cette belle programmation spécialement concoctée pour le week-end du 21 et 22 septembre. Cette édition bordelaise des JEPM 2024 met à l’honneur le thème national « Routes, Réseaux et Connexions ».

Découvrez le programme sur le site du gouvernement.

Dans la métropole Bordeaux Métropole Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux-tourisme.com/journees-europeennes-patrimoine-matrimoine »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Les 40e journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre 2023, autour des thu00e8mes u00ab Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport » », « type »: « rich », « title »: « Accueil », « thumbnail_url »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/var/culture_seve/storage/images/_aliases/metadata/4/1/0/4/1664014-3-fre-FR/2461b71a6695-jep_visuel_site_web_1900x1120_exe_2.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/?wemapHash=%23%2Fsearch%4044.7873972%2C-0.5817047%2C10.41 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1120, « thumbnail_width »: 1900, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « MinistereCC »}, « link »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/?wemapHash=%23%2Fsearch%4044.7873972%2C-0.5817047%2C10.41 »}, {« link »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/en/programme »}]

culture bordeaux