La Fête de la Musique à Bordeaux Dans la métropole Bordeaux

La Fête de la Musique à Bordeaux Comme chaque année, le 21 juin, les concerts envahissent les rues de Bordeaux métropole pour la fête nationale de la musique ! Vendredi 21 juin, 18h00 Dans la métropole Gratuit.

Début : 2024-06-21T18:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-21T18:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Un événement national

La Fête de la musique a été programmée le 21 juin, une date singulière et symbolique correspondant au solstice d’été. Cet événement d’envergure, ouvert à tous et sans frais d’inscription, rassemble des musiciens de tous horizons, qu’ils soient amateurs à n’importe quel niveau ou professionnels. Elle célèbre la musique en direct et met en lumière la richesse et la variété des pratiques musicales, englobant tous les genres. Accessible à un large public, la Fête de la musique joue un rôle essentiel en introduisant les jeunes et les moins jeunes, quelle que soit leur condition sociale, à toutes les formes d’expressions musicales.

Une grande fête gratuite !

La gratuité des concerts, le soutien de la SACEM, le relais des médias, l’appui des collectivités territoriales et l’adhésion de plus en plus large de la population, ont fait que, en quelques années, la Fête de la musique est devenue l’une des plus grandes manifestations culturelles françaises.

L’énergie de tous les « volontaires » qui se mobilisent apporte à cette journée exceptionnelle sa part fondamentale de spontanéité et son allure de transgression joyeuse.

Programme 2024

Programme complet disponible sur le site de la mairie ou sur le site du gouvernement.

Dans la métropole Bordeaux Métropole Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine

