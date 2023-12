Nordicwalkin’ : marche nordique géante dans Bordeaux Métropole Dans la métropole Bordeaux, 5 avril 2024 08:00, Bordeaux.

Nordicwalkin’ : marche nordique géante dans Bordeaux Métropole 5 – 7 avril 2024 Dans la métropole Tarifs en ligne. Sur inscription.

Cet évènement, unique en France, exclusivement dédié à la marche en milieu urbain, propose des parcours à la découverte des plus beaux sites de la ville de Bordeaux et sa Métropole.

Au Parc des Sports, au bord de la Garonne, 5 marches sont au choix : 7 km, 10 km, 13 km, 19 km et 23 km, ouvertes à la fois en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre.

Elles permettent à tous – marcheurs novices à marcheurs nordiques expérimentés – de cheminer à travers les lieux et quartiers emblématiques du Port de la Lune classés au patrimoine de l’UNESCO, aussi bien historiques que contemporains.

En parallèle, au Parc des Sports, sur les bords de la Garonne, le Salon de la Marche Nordique® proposera durant tout le week-end, des animations gratuites autour de la Marche Nordique et accueillera de nombreux acteurs : des exposants équipementiers et des marques outdoor, des entités spécialisées dans la diététique sportive, des fédérations et association ; des ambassadeurs du territoire.

Venez découvrir Bordeaux et sa Métropole en marchant !

Programme

Vendredi 5 avril

Parc des Sports – quai des Salinières – Bordeaux

14 h – 18 h : Salon de la Marche Nordique®

21 h : Echauffement

21 h 15 : Départ 10 km (Marche Nocturne 10 km – Départ / Arrivée : Parc des Sports, quai des salinières à Bordeaux)

Samedi 6 avril

Parc des Sports – quai des Salinières – Bordeaux

10 h – 18 h : Retrait des dossards, Inscriptions sur place & Prêt de bâtons de Marche Nordique

10 h – 18 h : Salon de la Marche Nordique® : Exposants & Animations

Dimanche 7 avril

Parc des Sports – quai des Salinières – Bordeaux

7 h – 10 h : Retrait des dossards, Inscriptions sur place & Prêt de bâtons de Marche Nordique

7 h – 10 h : Retrait des dossards, Inscriptions sur place & Prêt de bâtons de Marche Nordique

8 h – 15 h : Salon de la Marche Nordique® : Exposants & Animations

8 h 30 : Départ 23 km – 260 m D+/D- (Marche 23 km – Départ / Arrivée : Parc des Sports, quai des salinières à Bordeaux)

9 h : Départ 19 km – 20 m D+/D- (Marche 19 km – Départ / Arrivée : Parc des Sports, quai des salinières à Bordeaux)

9 h 30 : Départ 13 km – 20 m D+/D- (Marche 13 km – Départ / Arrivée : Parc des Sports, quai des salinières à Bordeaux)

10 h : Départ 7 km – 10 m D+/D- (Marche 7 km – Départ / Arrivée : Parc des Sports, quai des salinières à Bordeaux)

11 h 30 – 14 h 30 : Étirements, Parc des Sports – Bordeaux

