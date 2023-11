Trente Trente – Parcours du samedi 27 janvier Dans la métropole Bordeaux, 27 janvier 2024, Bordeaux.

20 ans de Rencontres et une programmation toujours aussi audacieuse de formes courtes et hybrides au croisement des disciplines : danse, performance, cirque, musique, théâtre, installation… Voulu et pensé hors des sentiers battus, le festival Trente Trente suscite la curiosité en offrant une vision plurielle de la création contemporaine. Dédié aux propositions engagées et expérimentales, Trente Trente cultive le goût de la découverte et de la prise de risque, valorisant la richesse et la créativité de la scène locale, nationale comme internationale. Cette 21e édition réunit une vingtaine de spectacles et expériences inattendues à suivre sous forme de parcours dans 10 lieux culturels de la métropole bordelaise et à Boulazac.

SAMEDI 27 JANVIER

PARCOURS – LE BOUSCAT, BORDEAUX

ATELIER DES MARCHES + MARCHÉ DE LERME + HALLE DES CHARTRONS + GLOB THÉÂTRE

DARK HORSE

Meytal Blanaru

15h30 (Parcours 1)

Atelier des Marches

Danse – 30 minutes

Avant-première

Une réflexion sur les prismes à travers lesquels nous regardons les autres et nous nous regardons nous-même. Dark Horse est une invitation à dépasser les stéréotypes binaires et à entrer dans un espace où la variation des personnes et des corps n’est pas un signe de faiblesse ou de menace, mais plutôt de diversité et de force.

IN THE WOOD

Frédéric Jouanlong et Sophie Agnel

17h (Parcours 1 et 2)

Marché de Lerme

Musique, voix – 40 minutes

Création

C’est un peu comme un travelling, un continuum qui ne s’interrompt pas. In the wood oscille entre des chansons où les mots se figent en témoignages, à la fois graves, légers et suaves, et des atmosphères aux allures fantomales et abstraites, semblant trouver leurs origines sonores dans le décor visité… le craquement d’une lame, le bruissement d’un feuillage, le cliquetis d’une pendule, le chant d’un merle ou d’un grillon. Un véritable « pianorama vocal ».

O FUTURO É ANCESTRAL

Sine Qua Non Art / Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours

18h45 (Parcours 2 et 3)

Halle des Chartrons

Performance – 40 minutes

Un message humain pour soulever nos montagnes encore et toujours, bâtir et rebâtir. Vulnérables mais puissants, ces colosses aux pieds d’argile se mettent en mouvement… Pour réinventer le lien, montrer la force de ceux qui s’unissent, nous tous, les peuples d’hier d’aujourd’hui et de demain.

STORYTELLING

Nicolas Meusnier

19h (Parcours 1) et 21h45 (Parcours 2)

Glob Théâtre

Performance, théâtre – 30 minutes

Création

Nouvel épisode d’une grande saga familiale signée par le performeur, Storytelling joue avec les fantômes, faisant surgir des voix, parfois chargées de fiction, des gens qui l’ont entouré. Une séance de spiritisme nourrie de l’intime. Comment survivre à ceux qui nous manquent ?

HOME

Sebastian Abarbanell

20h30 (Parcours 1, 2 et 3)

Glob Théâtre

Danse, performance – 40 minutes

Première française

Au croisement de la danse, des arts visuels et de la performance, Home questionne la recherche d’identité, plaçant le corps dans diverses relations avec des forces extérieures.

LA DOUBLURE DU RÉEL

Christophe Schaeffer

De 20h à 23h (Parcours 1, 2 et 3)

Glob Théâtre

Projection de films expérimentaux – En continu

Le quotidien, pris sur le vif, où le geste et la situation se révèlent dans l’instant, l’espace, le mouvement, le focus, le ralenti, la répétition. Christophe Schaeffer cherche dans La doublure du réel sa beauté, sa grâce, ses fulgurances, sa confusion aussi. La musique, les sons entrent en résonance avec l’image dans une transposition poétique de l’ordinaire.

Books on the Move veille depuis 2008 à la circulation des livres de danse, en France et en Europe. Des livres en mouvement, des livres pour bouger, dans les corps et dans les têtes. Librairie itinérante, Books on the move tisse des liens avec et entre les artistes, les pédagogues, les chercheurs, le public et les lieux de spectacle.

Pour l’occasion, elle sélectionne une série d’ouvrages en lien avec la programmation Trente Trente. À retrouver les soirs de spectacles durant le festival : mardi 16 janvier à La Manufacture CDCN, mercredi 24 janvier au Théâtre La Lucarne, vendredi 26 et samedi 27 janvier au Glob Théâtre. www.booksonthemove.fr

