Trente Trente – Parcours du Samedi 20 janvier Dans la métropole Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

Trente Trente – Parcours du Samedi 20 janvier Samedi 20 janvier 2024, 15h00 Dans la métropole • Tarifs Parcours :

20 ans de Rencontres et une programmation toujours aussi audacieuse de formes courtes et hybrides au croisement des disciplines : danse, performance, cirque, musique, théâtre, installation… Voulu et pensé hors des sentiers battus, le festival Trente Trente suscite la curiosité en offrant une vision plurielle de la création contemporaine. Dédié aux propositions engagées et expérimentales, Trente Trente cultive le goût de la découverte et de la prise de risque, valorisant la richesse et la créativité de la scène locale, nationale comme internationale. Cette 21e édition réunit une vingtaine de spectacles et expériences inattendues à suivre sous forme de parcours dans 10 lieux culturels de la métropole bordelaise et à Boulazac.

SAMEDI 20 JANVIER

PARCOURS – LE BOUSCAT, BORDEAUX

ÉCLATS + ATELIER DES MARCHES + MARCHÉ DE LERME + HALLE DES CHARTRONS + LA MANUFACTURE CDCN

LA DOUBLURE DU RÉEL

Christophe Schaeffer

De 15h à 18h – Éclats

Projection de films expérimentaux – En continu

Le quotidien, pris sur le vif, où le geste et la situation se révèlent dans l’instant, l’espace, le mouvement, le focus, le ralenti, la répétition. Christophe Schaeffer cherche dans La doublure du réel sa beauté, sa grâce, ses fulgurances, sa confusion aussi. La musique, les sons entrent en résonance avec l’image dans une transposition poétique de l’ordinaire.

AIMONS-NOUS VIVANTS

MMFF / Arnaud Saury et Samuel Rodrigues

16h – Atelier des Marches

Théâtre, cirque – 30 minutes

Travail en cours

Le moment heureux avec le mât chinois, c’est presque avant qu’on en fasse. Aujourd’hui la chair est en compote. Histoire d’attendrir l’engin, Arnaud et Samuel l’ont coiffé de palmes de cocotier et orné de bananes. Ils l’appellent dès lors la perche andalouse.

ENCRAGES

Audrey Poujoula

17h15 – Marché de Lerme

Musique, concert – 35 minutes

Un jeu sonore sur machine à écrire entre sons acoustiques et sons amplifiés dans lequel l’objet s’anime en direct pour devenir un véritable instrument. Audrey Poujoula improvise, entre silences et résonances, avec ses mains mais aussi avec un archet sur les sonorités que lui offrent l’objet. Par la frappe de la machine à écrire, le choc de l’encre contre le papier se fait musique. Une expérience où le son s’articule et se décortique au creux de nos oreilles et dans les plis de notre peau.

HIRE ME , PLEASE.

Panos Malactos

18h45 – Halle des Chartrons

Performance – 15 minutes

Première française

Témoignant du processus d’audition, Panos Malactos dresse un bilan ironique de ses expériences et pointe du doigt la limite entre l’extrême fragilité et la disponibilité absolue qui incitent le danseur à développer un instinct de survie pour répondre inlassablement aux attentes des juges.

JE DIS ELLE

monsieur Kaplan / Arnaud Poujol

20h30 – La Manufacture CDCN

Théâtre – 40 minutes

Création

Je dis Elle est une forme hybride où se mêlent théâtre, cinéma et littérature autour de l’oeuvre de Marguerite Duras. Deuxième volet d’une trilogie, centré sur le livre Cet amour-là de Yann Andréa et Écrire de Marguerite Duras, ce projet donne à voir l’indicible au coeur de la création. Comme souvent chez Duras, le grotesque le dispute au sublime entre considérations sur la littérature et recette de la soupe aux poireaux-pommes de terre, le tout agrémenté d’une chanson d’Hervé Vilard

• Tarifs :

Parcours : 18€ / 12€* / 8€**

Aimons-nous vivant : gratuit, sur réservation

La doublure du réel : en accès libre

*Tarifs réduits :

Étudiant.e.s, professionnel.le.s et intermittent.e.s, demandeur.se.s d’emploi, bénéficiaires du RSA, services civiques, +65 ans

**Tarifs super réduits :

Carte jeune Bordeaux métropole, Conservatoire de Bordeaux, Pass Culture, groupes scolaires/étudiants

