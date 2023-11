Trente Trente – Parcours du vendredi 19 janvier Dans la métropole Bordeaux, 19 janvier 2024, Bordeaux.

Tarifs Plein : 16€

Aimons-nous vivant : gratuit, sur réservation

*Tarifs réduits : 12€

**Tarifs super réduits : 8€

• Réserver : http://www.trentetrente.com/billetterie2024.html

20 ans de Rencontres et une programmation toujours aussi audacieuse de formes courtes et hybrides au croisement des disciplines : danse, performance, cirque, musique, théâtre, installation… Voulu et pensé hors des sentiers battus, le festival Trente Trente suscite la curiosité en offrant une vision plurielle de la création contemporaine. Dédié aux propositions engagées et expérimentales, Trente Trente cultive le goût de la découverte et de la prise de risque, valorisant la richesse et la créativité de la scène locale, nationale comme internationale. Cette 21e édition réunit une vingtaine de spectacles et expériences inattendues à suivre sous forme de parcours dans 10 lieux culturels de la métropole bordelaise et à Boulazac.

Infos : www.trentetrente.com

VENDREDI 19 JANVIER

PARCOURS – BORDEAUX, LE BOUSCAT

HALLE DES CHARTRONS + MARCHÉ DE LERME + ATELIER DES MARCHES

SADBOI

Panos Malactos

18h45 – Halle des Chartrons

Performance – 30 minutes

Première française

Autofiction d’un danseur en proie à ses émotions. Une tentative ambiguë et complexe explorant la thématique de l’amour dans un monde post-moderne entièrement technologique et sexualisé. Sadboi vise à créer une expérience intense où la physicalité croise le monde virtuel d’internet, de ses médias sociaux, de ses mèmes et de ses applications de rencontres.

THE WHEELS ORCHESTRA

Nicolas Barrot, Stéphane Broc et Fred Soupa

20h – Marché de Lerme

Performance musicale – 45 minutes

Un retour à la source du son avec plus de 30 magnétophones à bandes « joués » comme de vrais instruments, manipulés par des chercheurs fous, produisant en live des morceaux allant du hip-hop à l’expérimental, du dub au rock sans instrument… Voici une véritable expérience sonore et visuelle basée sur la magie du son analogique, à travers laquelle le public est invité à déambuler.

AIMONS-NOUS VIVANTS

MMFF / Arnaud Saury et Samuel Rodrigues

21h15 – Atelier des Marches

Théâtre, cirque – 30 minutes

Travail en cours

Le moment heureux avec le mât chinois, c’est presque avant qu’on en fasse. Aujourd’hui la chair est en compote. Histoire d’attendrir l’engin, Arnaud et Samuel l’ont coiffé de palmes de cocotier et orné de bananes. Ils l’appellent dès lors la perche andalouse.

• Toute la programmation : www.trentetrente.com

