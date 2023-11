TRENTE TRENTE – Parcours du mercredi 17 Janvier Dans la métropole Bordeaux, 17 janvier 2024, Bordeaux.

20 ans de Rencontres et une programmation toujours aussi audacieuse de formes courtes et hybrides au croisement des disciplines : danse, performance, cirque, musique, théâtre, installation… Voulu et pensé hors des sentiers battus, le festival Trente Trente suscite la curiosité en offrant une vision plurielle de la création contemporaine. Dédié aux propositions engagées et expérimentales, Trente Trente cultive le goût de la découverte et de la prise de risque, valorisant la richesse et la créativité de la scène locale, nationale comme internationale. Cette 21e édition réunit une vingtaine de spectacles et expériences inattendues à suivre sous forme de parcours dans 10 lieux culturels de la métropole bordelaise et à Boulazac.

MERCREDI 17 JANVIER

PARCOURS – BORDEAUX

MARCHÉ DE LERME + HALLE DES CHARTRONS + ÉCLATS

SO SLOW

Compagnie des Limbes

18h45 (Parcours 2) et 21h (Parcours 1 et 3)

Marché de Lerme

Performance – 45 minutes

Expérience participative autour de la danse slow. Dans un dispositif immersif comme dans un lieu refuge propice à retrouver de la chaleur humaine, So Slow est une performance comme un geste poétique et politique visant à prendre soin et ralentir.

CABINET DE CURIOSITÉ

Appach / Cécile Grassin

18h45 (Parcours 1), 19h45 (Parcours 3), 21h (Parcours 2)

Halle des Chartrons

Performance chorégraphique – 20 minutes

Une danseuse dans une boîte de verre reliée à trente casques diffusant l’univers sonore joué en direct. Progressivement, elle cherche à donner à voir au plus près, la dramaturgie microscopique d’un corps qui s’organise. Dans un rapport intime avec l’oeuvre chorégraphique, plastique et sonore, le public se retrouve immergé dans une expérience qui tord la perception du temps et de l’espace.

LA DOUBLURE DU RÉEL

Christophe Schaeffer

De 18h à 21h – En continu

Éclats

Projection de films expérimentaux

Le quotidien, pris sur le vif, où le geste et la situation se révèlent dans l’instant, l’espace, le mouvement, le focus, le ralenti, la répétition. Christophe Schaeffer cherche dans La doublure du réel sa beauté, sa grâce, ses fulgurances, sa confusion aussi. La musique, les sons entrent en résonance avec l’image dans une transposition poétique de l’ordinaire.

CABINET DE CURIOSITÉ Appach / Cécile Grassin