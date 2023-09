Festival Trente Trente, 21ème édition Dans la métropole Bordeaux, 16 janvier 2024, Bordeaux.

Festival Trente Trente, 21ème édition 16 janvier – 2 février 2024 Dans la métropole Tarifs et réservation en ligne.

Le festival Trente Trente revient avec une programmation toujours aussi audacieuse de formes courtes et hybrides au croisement des disciplines : danse, performance, cirque, musique, théâtre, installation…

Surprenant par son format, ce rendez-vous unique suscite la curiosité en offrant une vision plurielle de la création contemporaine. Dédié aux formes courtes engagées et expérimentales, Trente Trente vous convie à la découverte de propositions valorisant la richesse et la créativité débridée de la scène locale, nationale comme internationale.

Cette 21e édition réunit une vingtaine spectacles à voir sous forme de parcours dans 10 scènes culturelles de la Métropole Bordelaise et Boulazac.

Programme complet à venir !

Volmir Cordeiro © Pierre Planchenault, Trente Trente 2023