Excursions dans le vignoble bordelais 4 décembre 2023 – 30 décembre 2024 Dans la métropole Tarifs selon visite. Sur inscription.

2 000 ans d’Histoire et pas une ride ! Bordeaux, capitale mondiale du vin, rayonne dans son écrin du XVIIIe siècle.

Le nom de Bordeaux est toujours synonyme de qualité et très souvent d’exception pour tous les amateurs et connaisseurs de vin. Le plus grand et le plus ancien vignoble de vins fins du monde compte 65 appellations et s’étend sur 111 400 hectares avec près de 6 000 viticulteurs.

De nombreux circuits dans le vignoble avec visites de châteaux au départ de Bordeaux vous sont proposés tout au long de l’année.

CITY PASS : VISITEZ PLUS, DÉPENSEZ MOINS

Pass indispensable pour profiter pleinement d’un séjour à Bordeaux, le City Pass donne accès à de nombreuses visites et expériences pour un prix avantageux. En 24h, 48h ou 72h, cette carte disponible en ligne ou à l’office inclus entre autres : la Cité du Vin, les Bassins de Lumières, les transports en illimité et 1 visite de la ville au choix.

