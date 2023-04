Bordeaux métropole vélotour Dans la métropole Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux métropole vélotour Dans la métropole, 24 septembre 2023, Bordeaux. Bordeaux métropole vélotour Dimanche 24 septembre, 08h00, 12h00 Dans la métropole Sur inscription. Tarifs : à partir de 12 €. Le vélotour, c’est quoi ? Une balade insolite à vélo où le seul mot d’ordre est le sourire !

Vous avez déjà roulé dans un musée ? Traversé un hôtel à vélo ? Pédalé dans un stade de foot ? Dans une ambiance conviviale, découvrez une ville autrement en visitant à vélo des monuments historiques, enceintes sportives, bâtiments administratifs, usines, scènes musicales… Vélotour est accessible à tous, si vous souhaitez vous amuser entre amis, en famille ou avec vos collègues ! INFOS PRATIQUES Sur inscription en ligne.

Pack participant à récupérer avant le départ.

Horaires : 4 créneaux de départ disponibles.

